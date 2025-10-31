Сподели close
Седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество събра в София представители на държавни институции от двете държави. В рамките на съвещанието, съпредседателствано от министъра на енергетиката на България Жечо Станков и министъра на земеделието на Азербайджан Меджнун Мамадов, бяха обсъдени конкретни стъпки за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

"Партньорството между България и Азербайджан има стратегическо измерение, което ще направи икономиките ни по-конкурентоспособни. Широкият кръг на разглежданите теми и взаимноизгодните проекти е показателен за резултатите от съвместната работа“, подчерта министър Станков.

В рамките на активното сътрудничество между двете държави вече има подписани десетки споразумения - ясен знак за устойчивото развитие на отношенията. Това отчетоха в рамките на двустранна среща министрите Станков и Мамадов и откроиха енергийния сектор като водеща ос на партньорството. Доставките на азербайджански газ покриват приблизително една трета от потреблението в България и играят стратегическа роля за енергийната сигурност в региона. България, която е сред първите държави, подкрепили ключовия за Европа проект за Южния газов коридор, потвърди и желанието си за участие в инициативите за зелени коридори и пренос на устойчива енергия от Каспийския регион.

Съпредседателите отчетоха, че работата на Комисията е солидна основа за възходящо развитие на икономическите връзки. "Ключов компонент в отношенията между нашите страни е енергийният сектор, но идентифицираме и редица други възможности за засилване на двустранното сътрудничество“, заяви министър Станков. Той открои секторите на селското стопанство, транспорта, промишлеността, отбранителната промишленост и други като потенциални области за задълбочаване на контактите.

Българският енергиен министър и министърът на земеделието на Азербайджан, като съпредседатели на междуправителствената комисия, подписаха протокол с конкретни ангажименти и последващи стъпки за задълбочаване на партньорството.

В рамките на съпътстващия заседанието бизнес форум, близо 100 компании от България и Азербайджан демонстрираха ангажираност към разширяване на двустранните икономически връзки. Форумът бе открит от заместник-министъра на енергетиката Ива Петрова, която подчерта роля на подобни платформи за утвърждаване на устойчиви механизми за сътрудничество.