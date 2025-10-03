Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Железопътен тунел между България и Северна Македония, подписват споразумение
Автор: Велизара Ангелова 14:23Коментари (0)29
© iStock
Кабинетът одобри изменения в Споразумението между Република България и Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел. Проектът беше предварително приет с РМС №2/10.01.2025 г. преди изпращането му за съгласуване от властите в Република Северна Македония.

След проведена кореспонденция са получени бележки от северномакедонската страна, които българското правителство приема и одобрява окончателния документ.

Предложените промени включват подписване на споразумението и на английски език, с оглед последващото му изпращане до Европейската комисия и европейските финансиращи институции. Уточнени са проектната дължина на тунела и нейното разпределение между двете държави, както и че след въвеждането на тунела в експлоатация, всяка от страните ще носи отговорност за поддръжката на своята част от съоръжението.

Подписването на Споразумението е ключова стъпка към свързването на железопътните системи на двете страни и завършването на железопътния коридор София – Скопие – Дуръс – Бари. Той е част от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. Съгласно документа, който ще бъде подписан до края на годината, ще се създаде Смесен координационен комитет, който да ръководи съвместните дейности по изграждането и експлоатацията на тунела.

Още по темата: общо новини по темата: 1097
03.10.2025 Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
01.10.2025 Георг Георгиев: Енергийната сигурност и зелената трансформация са области, в които България и Саудитска Арабия могат да постигнат партньорство от полза за целия регион
01.10.2025 Росен Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг
30.09.2025 Жечо Станков: Добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%
30.09.2025 Силви Кирилов: Уважението към лекаря е уважение към живота
27.09.2025 Започва изплащането на компенсациите за измръзналите череши, вишни и кайсии
предишна страница [ 1/183 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
10:07 / 01.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
12:01 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
11:16 / 01.10.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
Мис Силикон сътвори безумие на АМ "Тракия"
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Конфликт Израел-Газа
Бедствено положение по Южното Черноморие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: