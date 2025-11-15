Росен Желязков, докато заедно с кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и посланика на България в Румъния Радко Влайков инспектираха точката, в която ще заработи Пристанищен терминал Тутракан.
Министър-председателят припомни, че е поканил румънския си колега на работна среща, на която да бъдат обсъдени именно връзките през Дунав, които ще донесат изключителни ползи за двете държави.
"За да заработи Пристанищен терминал Тутракан трябва да се направят едни неголеми инвестиции и да се избере концесионер. Трябва да се изгради инфраструктурата. Концесионните анализи ще са готови до края на тази година, надявам се напролет да имаме избран концесионер. Най-важното е да се установи интереса на бизнеса“, изтъкна Росен Желязков.
Д-р Стефанов категорично заяви, че бизнесът не само в Тутракан, но и в съседните общини е изразил огромна необходимост от по-добра свързаност между България и Румъния. Това ще подобри не само търговските взаимоотношения, но и туризма, както и ще улесни наемането на работна ръка от двете страни на Дунава
"Този ферибот е изключително необходим и ще се запълни една празнина. 100 километра абсолютно никаква връзка. Ние трябва да компенсираме липсата на мостове с фериботни линии“, каза от своя страна посланик Радко Влайков.
Пристанищният терминал е включен в Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2021–2027 г., като се разглеждат възможностите за разширяване на извършваните дейности и допълване на предоставяните пристанищни услуги с обработка на Ро-ро товари. От румънска страна е заявен интерес, както и готовност за участие в обслужването на речната транспортна връзка, съобщи правителствената пресслужба.
Желязков: България е готова за нови мостови съоръжения през Дунав, но се опитваме да убедим румънските си партньори
©
Още от категорията
/
Преслав Райков: България получи "две глътки въздух", но няма капацитет да управлява "Лукойл". Спецов е политически ход
13:50
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен управител на "Лукойл" е незаконно
12:54
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
11:21
Надежда Йорданова: Фигурата на Румен Спецов създава впечатление за сламен човек без опит, назначен начело на бургаската рафинерия
11:21
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Още от 2023 г. законодателството предвижда особен управител на "Лукойл", имаше време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия
10:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.