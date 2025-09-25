Новини
Желязков: България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа
Автор: Ваня Кузманова 08:14Коментари (0)34
България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа, най-съществена е ролята на страната ни за диверсификацията на енергийните източници, европейската интеграция на Западните Балкани и инфраструктурата. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването по време на XXXIV среща на високо ниво на Международния център "Низами Ганджеви", която се провежда в Ню Йорк, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът подчерта, че изключителното географско положение на страната ни обуславя стратегическите цели за превръщането й в логистичен и икономически център за Югоизточна Европа. "Заедно с нашите партньори активно работим за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, защото именно свързаността ще увеличи устойчивостта на региона на предизвикателства в контекста на продължаващата война на Русия срещу Украйна", каза Желязков. Той открои специално важността от навременното завършване на Паневропейския коридор VIII, свързващ Адриатическо с Черно море, не само за просперитета на региона, но и като ключов логистичен маршрут по южния фланг на НАТО.

"Изграждането на вертикалните оси, свързващи Гърция, Турция, България и Румъния, също са стратегически важни за нашата страна и ние работим приоритетно за тяхното изграждане", обясни министър-председателят.

Като член на ЕС и на НАТО, България е проводник между западните институции и Югоизточна Европа в сектора на сигурността. "Ние сме домакин на многонационални сили на НАТО, участваме в съвместни учения и допринасяме за регионални отбранителни инициативи. Имаме ключова роля в управлението на границите и миграцията, особено след пълноправното ни членство в Шенген", изтъкна премиерът.

Росен Желязков отбеляза водещата роля на България за диверсификацията в енергийния сектор и даде за пример завършването на междусистемната връзка Гърция-България, която намали зависимостта от руски газ, а едновременно с това засили регионалната енергийна сигурност. В същото време, вертикалният газов коридор позволява доставянето на природен газ до почти всички страни в Югоизточна Европа.

"Нашият ангажимент към европейската интеграция на Западните Балкани е непоколебим. България последователно се е застъпвала за присъединяването на нашите съседи към ЕС – не като услуга, а като необходимост за регионалното сближаване. За да бъде този процес успешен, страните кандидатки трябва да приложат необходимите реформи по устойчив и необратим начин, и да се запази валидността на подхода, основан на собствените заслуги", каза министър-председателят.

