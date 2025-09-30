Новини
Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда!
Автор: Лора Димитрова 10:23Коментари (1)62
© Булфото (архив)
Договорът с турската държавна енергийна компания "Боташ" поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Това коментира министър-председателят Росен Желязков по време на Националната конференция "Компас 2025" в София, предаде репортер на "Фокус".

"Договорът с турската енергийна компания "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда", съобщи още премиерът.

"Разговорът, който се води в обществото по отношение на договора "Боташ", е важен, защото той прекалено много се натовари с политика, прекалено много се натовари с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения по неговата реализация, по неговото изменение или по неговото прекратяване", каза Желязков.

По думите му енергетиката е новата валута. "В българското общество има консенсус по въпроса за ядрената енергетика. Европа е най-засегната от климатичните промени. Вече трудно можем да кажем имаме ли четири отчетливи сезона".

"Благодарение на много правителства се създадоха предпоставки геополитическото положение на страната да бъде използвано. България е важен комуникационен хъб от една страна, а от друга - нетен износител на електрическа енергия", коментира Желязков.

