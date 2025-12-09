Росен Желязков при откриването на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състои в Министерския съвет.
По думите му сме силно ангажирани с по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството със САЩ в областта на ядрената енергетика за граждански цели, за създаване на по-устойчив енергиен пазар, за засилване ролята на България като регионален енергиен център и създаването на още повече възможности за бизнеса от двете страни на Атлантическия океан.
"Поставили сме амбициозни цели в областта на енергийното сътрудничество със специален акцент върху ядрената енергетика за граждански цели. България постигна значителен напредък в диверсификацията на своя енергиен сектор, като намали зависимостите си от руските енергийни ресурси", посочи Желязков.
"България и САЩ са "близки приятели, доверени партньори и съюзници", които споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж и развитието на двустранните отношения. Той посочи, че страната ни поставя специален фокус върху разширяването на сътрудничеството във всички области и надграждането на стратегическото партньорство", каза още премиерът.
Желязков определи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната като фундамент на стратегическото партньорство, оценявайки високо подкрепата на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили.
"България остава решена да поддържа сигурността на границите си и да продължи сътрудничеството със САЩ по програмата за безвизово пътуване чрез обмен на информация и мерки за сигурност", допълни той.
Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ
