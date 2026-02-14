Росен Желязков сътрудничеството с Турция има стратегическо значение за региона.
"В наши дни светът жадува за мир. За нас партньорството с Турция е изключително важно за установяването на мир," каза Желязков пред Анадолската агецния от Мюнхен.
Той отбеляза, че и двете страни участват в дипломатически инициативи, свързани с Близкия изток. "Мисля, че с Турция сме много добър пример за това как партньорството между съседни страни може да улесни и популяризира мирния процес в света", добави той.
Относно ситуацията в Близкия изток, Желязков поясни, че България поддържа отношения както с Израел, така и с Палестина и вярва, че балансираното ангажиране може да помогне за намаляване на напрежението.
Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установяването на мир
© Anadolu Agency
Още по темата
/
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
23.09
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Проф. Чуков: Двата конфликта – войната в Украйна и този в Близкия изток, са като буталата на мотора на една кола
25.08
Доц. Валентин Вацев: Приключилият на този етап Ирано-израелски конфликт ще има развитие най-много след 6 месеца
30.06
Още от категорията
/
Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна реформа срещу безнаказаното насилие
11:11
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
10:24
Старши експерт в Антикорупционния фонд: Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята
08:33
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на президента съвпадат с тези на ПП-ДБ
13.02
Бивш социален миниситър за "Петрохан": Тези деца са изпитали абсолютен дисонанс между тях и света, в който те живеят
13.02
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
13.02
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Даскала1
преди 4 мин.
Не и докато не плати Турци репарации за заграбените български имоти в Одринска България!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.