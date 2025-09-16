Новини
Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм
Автор: Илиана Пенова 11:52
©
"Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно – политическа стабилност“, заяви министър-председателят Росен Желязков на тържествената церемония за откриване на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство.

В словото си премиерът подчерта, че доверието е основният елемент за нормалното функциониране на институциите. "Атаката срещу него – чрез фалшиви новини и манипулации – подкопава демократичната среда“, категоричен бе Желязков.

Сред акцентите в речта му бяха нуждата от изсветляване на икономиката и ограничаване на сивия сектор, които са ключови за устойчивия растеж и за реалното изравняване на жизнения стандарт със средноевропейския. "Разговорите за бъдещето на данъчната и осигурителната система трябва да се водят в спокойна и предвидима среда, а не под натиска на моментни кризи“, подчерта още премиерът.

Министър-председателят акцентира и върху значението на интеграцията на България в европейските икономически структури. "Въпроси, които трябва да намират прагматично обединение – като въвеждането на еврото – често се превръщат в голям политически дебат. Този разговор не е "за“ или "против“ еврото, а за интеграцията на България към системата на европейските държави, олицетворявана от Европейския съюз. Двадесет години са достатъчен период, в който реалната конвергенция е достигнала ниво, при което приемането на единната валута е стимул, а не пречка за икономиката“, посочи още министър-председателят.

"С прагматичен подход и консенсус можем да осигурим растеж и благополучие за страната“, заключи премиерът и пожела успешна академична година на студентите и преподавателите от УНСС.

По повод 105-годишнината на университета тържествено бяха връчени медали на личности с принос към развитието на висшето образование и академичната общност. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров връчи медал на министър-председателя Росен Желязков. Отличията се присъждат на всеки пет години като знак на признание и уважение към изявени обществени фигури.

В рамките на посещението си в УНСС министър-председателят проведе среща с ректора проф. Димитър Димитров. Двамата обсъдиха актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, подготовката на кадри за икономиката и сътрудничеството между академичната общност, държавните институции и бизнеса.

