Росен Желязков по време на конференцията "Укрепване на свободата", организирана от Центъра за изследване на демокрацията, съобщиха от правителствената пресслужба.
По думите на премиера правителството ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро. "На 1 януари България ще направи решителна крачка към завършване на своята европейска интеграция по този неотклонен, но изключително труден път, по който вървим от 1989 година насам", подчерта Желязков.
Министър-председателят посочи, че задачата на правителството не е само да брани собствената си устойчивост, а да защитава стабилността на демократичните тенденции, които са основа на доверието в институциите.
В изказването си премиерът акцентира и върху ролята на България като държава от Източния фланг на НАТО, която има отговорността и възможността да превърне Черно море от разделителна линия в зона на сигурност и сътрудничество между демокрации. Росен Желязков подчерта, че Европа трябва да разглежда защитата на демокрацията като отбранителна политика, основана не само на ценности, но и на технологичен капацитет и институционална устойчивост.
Премиерът изтъкна, че образованието и демографията са дългосрочните инвестиции, които ще определят бъдещата устойчивост на България. "Следващото поколение ще защитава демокрацията не само с идеи, но и с технологична компетентност", каза още Желязков и допълни, че развитието на дигиталните и граждански умения е приоритет за държавата.
Министър-председателят благодари на Центъра за изследване на демокрацията за последователната му работа в подкрепа на демократичните реформи у нас и в региона и подчерта, че партньорството между институциите, академичните среди и гражданското общество е ключово за укрепване на свободата и демократичните ценности.
Желязков: Приемането на бюджета е един от ключовите моменти за устойчивостта на държавата
