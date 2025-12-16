Росен Желязков в Хелзинки, където участва в първата среща на върха на Източния фланг. Българският премиер и лидерите на още седем държави членки на ЕС обсъдиха необходимостта от координирани действия за укрепването на отбранителната готовност в контекста на сътрудничеството с НАТО.
Министър-председателят Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му тя, заедно с основните проекти, дават възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности. "Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море“, отбеляза Желязков. Министър-председателят специално изтъкна значението на свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море. "Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“, добави още Желязков.
Развитието на транспортните коридори по направлението Север – Юг също беше приоритетно откроено от българския министър-председател. По думите му именно формати като настоящия в Хелзинки допринасят за съвместните усилия в тази посока.
Желязков: Сигурността на Източния фланг трябва да бъде повишена
©
Още по темата
/
Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
10.12
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
10.12
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
06.12
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
05.12
Още от категорията
/
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16:56
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
15:58
Мая Манолова: Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори
11:49
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
10:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
канара от изгрев бойс
преди 2 мин.
Бързо развиващият се колапс на украинските въоръжени сили неизбежно ще доведе до затвърждаване на руското господство в Украйна.Украинската армия ще престане да съществува като функционираща бойна сила в много близко бъдеще. И в крайна сметка ще настъпи демилитаризация, както диктува Русия.Единственият шанс за оцеляване на Европа е да се отдели от потъващия кораб, който е Украйна. Но политическите и икономическите елити на Европа създадоха тази криза, за да разширят властта си. Тези два фактора са неразривно свързани. И следователно Европа ще потъне с кораба. Забравихте, че Русия е ядрена сила. И никой все още не е успял да победи Русия в случай на мащабен конфликт. Само че европейските политици са с друг манталитет. Те трябва да демонстрират на електората успех „тук и сега“.Руската федерация си запазва правото да използва ядрено оръжие в отговор на употребата срещу нея и/или нейните съюзници на ядрено и/или други видове оръжия за масово унищожение.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.