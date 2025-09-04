Желязков: Създаде се информационна каша с днешното изслушване за самолета на Урсула фон дер Лайен

© Булфото/Архив "Днешното изслушване стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша - както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции", заяви на брифинг в МС премиерът Росен Желязков по повод изслушването за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в България.



Той ясно изложи каква е фактическа обстановка по темата.



"По време на захождането на самолета, на борда, на който се намира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на българското ръководство "Въздушно движение". В разговора се предлага кацане по прибор. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив", допълни Желязков.