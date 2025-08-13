Желязков: В "коалицията на желаещите" обсъдихме предстоящата среща в Аляска

© Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Украйна и Европейския съюз. На днешната видеоконференция на "коалицията на желаещите" обсъдихме предстоящата среща в Аляска. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество със САЩ, както и с Володимир Зеленски за постигане на мир, дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет.



Това написа премиерът Росен Желязков в социалната мрежа X.



Коалицията беше създадена по-рано тази година и ръководена от Франция и Великобритания. Основната ѝ цел е да потвърди ангажимента към намирането на "справедлив и траен мир за Украйна".