ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Желязков: Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни
Премиерът Росен Желязков припомни политическите заявки, с които правителството стартира мандата си - да спре непрекъснатия изборен цикъл, давайки глътка въздух най-вече на общините, да осигури финансова и макроикономическа стабилност, по-добра събираемост на приходите, както и покриване на конвергентните критерии, така че от 1 януари 2026 г. България да бъде част от еврозоната. Положени бяха целенасочени усилия за възстановяване на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и се гарантира по-добро управление на оперативните програми.
"По отношение на еврото Вашата роля е изключително важна, защото Вие сте най-близо до хората и най-ясно и категорично може да разсейвате техните страхове", обърна се премиерът Росен Желязков към представителите на местната власт. Министър-председателят посочи, че ангажиментите на правителството в тази посока ще бъдат изпълнени. "С Ваша помощ трябва да разсеем опасенията на населението, много е важно хората да чуват, че нищо не ги принуждава панически да обменят парите си", добави Желязков. По думите му именно плавният преход към еврото е гаранция да няма злоупотреби и измами.
По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Желязков изтъкна, че очакваме второто плащане. То ще бъде редуцирано, но с отлагателно условие, а не окончателно. Очакваме и третото плащане, което е същественото плащане за настоящата година.
Министър-председателят акцентира върху рекордната събираемост, постигната от правителството през настоящата година. Имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците, изтъкна Желязков. Премиерът припомни за резервите, които има в това отношение при местните данъци и такси, както и възможностите за наваксване.
Наред с това изпълнението на общинската програма е в размер на 460 милиона лева, като за настоящата година остават по разчети 290 млн. лв. След изчерпването на този ресурс се продължава по Приложение 3 с ресурса, с който е капитализирана Българската банка за развитие. Това ще бъде и основният модел за 2026 година, отбеляза Желязков. Министър-председателят също така призова местните власти да обърнат специално внимание на проектите по оперативните програми и максимално да използват възможностите им.
"Не знам откъде тръгнаха спекулации за това, че в централния бюджет в края на годината следва да бъдат възстановени неизразходваните средства от делегираните дейности и от капиталовите разходи - неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет, те остават в общините", категоричен беше премиерът. Министър-председателят призова тези средства да не се харчат за несъществени неща, а внимателно да бъдат планирани са следващата година.
По отношение на справянето с бедствията премиерът Росен Желязков обърна специално внимание на координацията на действията между централната и местната власт и превенцията. Министър-председателят изтъкна мерките, предприети от кабинета за борба с безводието. По думите му необходимите действия са сходни на национално и на местно ниво - разработване, опазване и рехабилитация на водоизточниците и довеждащата инфраструктура, контрол, намаляване на загубите, подобряване на инфраструктурата. Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни, добави Желязков. Премиерът специално благодари на представителите на местната власт, които се включиха в обученията за работа със системата BG-ALERT.
Министър-председателят Росен Желязков поздрави представителите на местната власт по повод днешния им празник. Пожела им да бъдат по-малко засегнати от политиканстването в политиката и да реализират повече политики за доброто на българските граждани.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1119
|предишна страница [ 1/187 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: