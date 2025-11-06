Росен Желязков и президентът на Украйна Володимир Зеленски.
Двамата разговаряха по телефона днес следобед. Сред останалите теми във фокус на разговора им бяха още сигурността, с акцент върху Черно море, както и възможностите на европейския инструмент SAFE. Това съобщиха от Министерския съвет.
"Говорихме и за сътрудничеството в областта на отбраната и за проекти, по които можем да работим заедно. Инструментът SAFE на Европейския съюз предоставя много възможности за това и аз предложих на министър-председателя съвместни производствени проекти, включително такива, насочени към повишаване на сигурността в Черно море. България проявява интерес към сътрудничество с Украйна. Договорихме се, че нашите екипи ще изработят всички подробности. Благодаря ви за важните сигнали за продължаваща подкрепа. Ще поддържаме връзка", уточни украинският президент Володимир Зеленски в Х.
Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност по телефона
