Желязков към Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция

© "България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция", заяви премиерът Росен Желязков на съвместно изявление с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, който е на посещение в България.



"Особено важно е да отстояваме засилването на сигурността и отбраната на Съюза, защото единствено отбраната е начин за въздържане на агресивното поведение, което наблюдаваме през последните години", допълни премиерът.



По думите му трайна стабилност и просперитет в Украйна е гаранция за траен мир и просперитет в Европа.



"Черноморският басейн е важен за сигурността, енергийната независимост, защото агресията показа, че енергетиката, търговията, хуманитарната сигурност, са много важен инструмент за натиск и Черно море не може да се разглежда като изолиран басейн, а като част от по-широка система за сигурност", каза още Желязков.



"Мястото на България в "Коалицията на желаещите" е там, където е решението на НС, а то е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна. Нашето участие ще бъде чрез антиминни кораби и спомагателни кораби, с летищна и друга спомагателна инфраструктура. Ще си изпълним ангажиментите в рамките и в предела на решението на НС", посочи той.



Желязков изрази съболезнования за трагедията в Лисабон, а Коща е бил три мандата кмет на града.