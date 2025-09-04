ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков към Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция
"Особено важно е да отстояваме засилването на сигурността и отбраната на Съюза, защото единствено отбраната е начин за въздържане на агресивното поведение, което наблюдаваме през последните години", допълни премиерът.
По думите му трайна стабилност и просперитет в Украйна е гаранция за траен мир и просперитет в Европа.
"Черноморският басейн е важен за сигурността, енергийната независимост, защото агресията показа, че енергетиката, търговията, хуманитарната сигурност, са много важен инструмент за натиск и Черно море не може да се разглежда като изолиран басейн, а като част от по-широка система за сигурност", каза още Желязков.
"Мястото на България в "Коалицията на желаещите" е там, където е решението на НС, а то е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна. Нашето участие ще бъде чрез антиминни кораби и спомагателни кораби, с летищна и друга спомагателна инфраструктура. Ще си изпълним ангажиментите в рамките и в предела на решението на НС", посочи той.
Желязков изрази съболезнования за трагедията в Лисабон, а Коща е бил три мандата кмет на града.
