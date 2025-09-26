ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
"Meta ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа. В момента те се концентрират – тази и следващата година в други държави, но след 2028 година много сериозен интерес имат към нас. Това се дължи на регионалните възможности, които предлага България с елементите и потенциала, които имаме. За нас е важено да комбинираме интереса на американския бизнес – от една страна на производителите на оборудване, от друга страна крайните ползватели", обясни Росен Желязков пред журналисти в САЩ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 38 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета