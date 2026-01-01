Росен Желязков отправи поздрав към президента на Кипър Никос Христодулидис за началото на шестмесечното председателството на страната на Съвета на ЕС.
"Пожелавам на Кипър успех в началото на неговото председателство на Съвета на ЕС. Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък".
Кипър пое шестмесечното председателство на Европейския съюз на 1 януари 2026 година в период на силна геополитическа несигурност, в който отбраната, миграцията и Украйна остават на челно място в европейската програма. Мотото на кипърското председателство е "Открити към света".
Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС
©
Още от категорията
/
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.. Няма шанс да се откажат заради поста на служебен премиер
13:45
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.