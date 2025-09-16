© Булфото "Имаме лошо управление и лоша експлоатация. Ние нямаме оправдания за това, че няма пари, има и те трябва да се управляват честно, по надзора на обществото", заяви премиерът Росен Желязков.



"Днешното първо заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, които през последните години не само не се решават, но се и задълбочават", допълни той.



По думите му има няколко причини за безводието у нас, което доведе до режим на питейната вода в редица региони: климатичните фактори, намаляването и неравномерните валежи, засушаването.



"Свидетели сме на начина, по който си отмъщава природата – с различни стихии, включително пожарите от това лято", каза още премиерът.



Желязков посочи проблемите на следващо ниво - лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата в общините и лошата експлоатация.



