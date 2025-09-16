ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че няма пари - има и те трябва да се управляват честно
"Днешното първо заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, които през последните години не само не се решават, но се и задълбочават", допълни той.
По думите му има няколко причини за безводието у нас, което доведе до режим на питейната вода в редица региони: климатичните фактори, намаляването и неравномерните валежи, засушаването.
"Свидетели сме на начина, по който си отмъщава природата – с различни стихии, включително пожарите от това лято", каза още премиерът.
Желязков посочи проблемите на следващо ниво - лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата в общините и лошата експлоатация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 140
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: