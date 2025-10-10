© Поемам ангажимент изпълнителната власт да направи така, че да има годни доказателства за правосъдието в случая с наводнението в Елените и кой ще понесе отговорност за това. Защото това не може да остане безнаказано. Това каза пред журналисти в Хасково министър-председателят Росен Желязков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Премиерът припомни, че навремето българите са строели на такива места, които не са застрашени от бедствията в природата. Но сега е очевидно, че алчността на предприемачи, бизнесмени и чиновници е взела своя връх и природата ни го показва.



"Всички елементи в момента се разглеждат - градоустройство, планове, регулация от гледна точка на строителството до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат адресирани за недопускане на такива подобни трагедии", каза министър-председателят..



Според него, системата за ранно предупреждаване работи така, както е било разпоредено от него в началото на тази година и това е довело до спасение на много човешки животи. Много навреме е бил спрян трафикът, защото е можело той да бъде сериозно засегнат от приливната вълна.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.