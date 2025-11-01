Жена е убитата в центъра на София снощи
© Булфото
Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата. Това казаха за "Фокус" от Спешна помощ.
"Фокус" припомня, че по първоначална информация убийството е станало в денонощен магазин за цигари и алкохол на ул. "Цар Симеон" в столицата. Граждани информираха в социалните мрежи, че голям район от центъра е бил отцепен.
По непотвърдена информация жената е била собственичка на магазина.
Още от категорията
/
Голяма схема: Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
30.10
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
27.10
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на пътя Орешак - Троян е 17-годишен младеж
27.10
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.