Жена е загинала, след като е била блъсната от влака, движил се от Русе за София

© Facebook(архив) Жена е загинала, след като е била блъсната от влак в района на Нови Искър. Това съобщиха от ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура“ за Sofia24.bg.



По думи на машиниста, тя се е хвърлила под влака в последния момент.



Влакът се е движил от Русе за София.



Сигналът е получен в 20:44 часа. Следствените действия са приключили и влакът е потеглил отново в 23:32 часа.