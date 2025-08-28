Новини
Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място с фаталното АТВ
Автор: Екип Ruse24.bg 08:41
© bTV
Адвокатите на Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ в Слънчев бряг, ще искат пълна техническа експертиза и повторна на кръвната проба. Те обявиха това пред bTV часове след като прокуратурата съобщи, че експертиза показва следи от марихуана в кръвта му.

И разказаха, че катастрофа на същото място преди две години е станала със същото АТВ. 7 юни 2023 година. АТВ с номер 2144К се врязва в павилион за царевица и обръща съд с вряла вода върху Алиме Ахмед. 34-годишната жена е бременна, получава тежки изгаряния, губи детето си.

“Видях “Хамъра" да идва с бясна скорост, сложих ръце на лицето си и затворих очи. После се събудих в болницата, в реанимация. Чух пулса му, чух... Сега щях  да имам дете на годинка и шест месеца …", споделя жената. 

Мъжът, управлявал АТВ-то се оказва служител на фирмата , която ги отдава, и е освободен от наказателна отговорност с административно наказание. На 14 август тази година, на същото място, Никола Бургазлиев удря петима души. 35- годишната Христина е в мозъчна смърт, а четиригодишният ѝ син Марти е  транспортиран с въздушна линейка от болница в Бургас до "Пирогов“.

"Буди съмнение това, че на същото място, със същата количка се е случил инцидент през 2023 година, така че нека разследващите да си свършат работата“, заяви адв. Крум Зидаров.

Фирмата, отдала АТВ-то под наем, е "Съмър турс ", с управител Димитър Шомилов. Регистрирана е в бургаския квартал "Лазур". На адреса майката на собственика казв
а, че  синът ѝ не е вкъщи. 

"Те ги дават под наем и винаги ги проверяват, когато са в оборот“, коментира тя. "Притеснен е, защото без вина виновен ще излезе“, допълва още жената и посочва, че вече не работят.

18-годишният Бургазлиев, който е в ареста, твърди, че спирачките на АТВ-то отказали, а защитата му ще иска пълна техническа експертиза. Свидетел по делото е момиче, което се качва с Никола в АТВ- то.

"Не са се снимали, не са си правили лайфове. Той ме увери, че всичко е станало толкова бързо - 3-4 секунди, това е“, коментира Галина Колева, защитник на Никола Бургазлиев.

Защитата на шофьора ще иска и втора експертиза на кръвната проба, в която според прокуратурата има наличие на марихуана.

