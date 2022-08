© Фейсбук виж галерията Снимка на найлонова торбичка, пълна с фасове, взриви социалната мрежа фейсбук, видя Plovdiv24.bg. От публикацията става ясно, че мястото е Централният плаж във Варна, а угарките са събрани от жена, която доброволно е изчистила част от ивицата.



ПРИРОДАТА ЩЕ НИ ГО ВЪРНЕ!!!



Айде и днес ще ви е малко по-чисто...



Демотивиращо е...всеки ден...все повече и повече...добре, че не си пия хапчетата и не се отказвам.



Коментарите под публикацията са повече от окуражаващи, като повечето хора казват на жената да не се отказва от това, което прави. Част от тях ѝ пожелават да събере съмишленици, тъй като този вид боклук никога не свършва.



Няколко дни по-рано тя отново е пуснала снимка на събраните от нея фасове, за което написа:



ДАЛАВЕРАТА



...и не, не се отвратих от фасовете..щом продължавам да ги събирам..



Коментар на един от многото с металотърсачи сутрин по плажа:



-И туй, кв'а е далаверата се'а?!



-Не, няма далавера..доброволно, безвъзмездно го правя..



Пренебрежителен поглед, в който се чете..."ти не си наред"



Докато търсим далавера във всичко, което правим, ще продължаваме да си живеем по същия жалък начин... докато не дойде денят, в който да си носим далаверата на оня свят!!!



Благодаря



И още от варненката:



За Бога хора, лежим...в пепелник



Това количество фасове е само от карето на Пунта Кана и Ролбата на Централен Плаж Варна..всяка сутрин



Ако има и други "луди" като мен доброволно да ги събират, може да ги изхвърлят в кутията #ДобриятПример пред хотел "Одесос", която е специално за фасове.



С това темпо май ще я напълня този сезон



IF YOU CARE ABOUT THE NATURE



Благодаря