Жена загина на място при тежка катастрофа край Исперих

Жена на 69 години загина при тежка катастрофа, станала тази вечер на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за Исперих. Сигналът е подаден в 18:50 часа.



Микробус, шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил. При удара на място загива 69-годишна жена - съпруга на 70-годишния шофьор на лекия автомобил.



Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско.



Бусът, който е с холандска регистрация освен водача са пътували и още двама пътници. Всички те са откарани в МБАЛ-Разград. Към момента няма данни какво е състоянието им.



От АПИ посочиха, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".