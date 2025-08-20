ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жена загина на място при тежка катастрофа край Исперих
Микробус, шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил. При удара на място загива 69-годишна жена - съпруга на 70-годишния шофьор на лекия автомобил.
Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско.
Бусът, който е с холандска регистрация освен водача са пътували и още двама пътници. Всички те са откарани в МБАЛ-Разград. Към момента няма данни какво е състоянието им.
От АПИ посочиха, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".
