Жената на Кирил Петков се похвали

© Съпругата на бившия премиер Кирил Петков, Линда, вече е българска гражданка.



Това се похвали тя в профила си във Фейсбук с пост на английски език.



"Today I became Bulgarian!!! After more than 16 years it’s official… I can vote!“, написа тя. Или, на български казано: "Днес станах българка!!! След повече от 16 години е официално... мога да гласувам!“.



Петкова се жени за българския си съпруг, когато е едва 20-годишна. Двойката има 3 дъщери.



В страната живеят от 2007 година.