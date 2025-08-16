Жената на загиналия лекар: След полунощ получил обаждане с молба за помощ и излязъл

© Пред камерата на bTV жената на загиналия в ужасяващата катастрофа в София разказа, че живее със сириеца от няколко години. Във фаталната вечер също са били заедно.



След полунощ лекарят получил обаждане с молба за помощ и излязъл. Инцидентът станал буквално минути след като сириецът се качил в автобуса - разказва жената.



Д-р Иса Али идва у нас преди около 40 години. Тук завършва висшето си образование. Близките му разказвал, че е учил медицина и по-конкретно гинекология.



