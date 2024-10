Жената на загиналия майор Терзиев за авиокатастрофата край Граф Игнатиево: Взетите мерки не са достатъчни

© Bulgaria ON AIR След като резултатите от авиокатастрофата край Граф Игнатиево показаха, че самолетът е бил в изправност, а пилотите са поели неоправдано висок риск, пред Bulgaria ON AIR говори съпругата на майор Валентин Терзиев, който загина преди 3 години - също при авиоинцидент.



Според нея може и да има пилотска грешка, но не са спазени мерките за безопасен полет от страна на ръководителите.



С ярост и тъга съпругата на майор Валентин Терзиев коментира заключенията след последния полет на авиопилотите край Граф Игнатиево.



"Министър Запрянов може и да е взел някакви мерки, но не са достатъчни. Очевидно е, че не са необходимите. Отдавна съм си снела доверието от тези високопостови длъжностни лица", каза Димитрина Попова в ефира на Bulgaria ON AIR.



Според нея проблемът не е само в малкия брой летателни часове.



"Защото ресурсът се свежда и до липса на пилоти. Поради малкия ресурс те работят под изключително напрежение", на мнение е Попова.



Заради малкия ресурс, седмици преди да загуби съпруга си в небето, майор Терзиев ѝ споделил, че усеща идваща опасност.



"Винаги съм си мислела, че може да ти се получи отказ и си поема риска. Но пък никога не съм си мислела, че може толкова системно да си нарушават мерките за безопасност", подчерта Димитрина Попова.



За нея след инцидента както със съпруга ѝ, така и с двамата пилоти, без отговор остават въпросите къде е отговорността на ръководството и кой следи за тяхната сигурност във въздуха.