27 януари - 15 часа и 45 минути. В един от големите столични молове поотделно влизат 43-годишна жена и 23-годишната ѝ снаха. И двете с предишни регистрации за джебчийство у нас и в Европа. Набелязват жертва - мъж, носещ в себе си почти 19 000 лева в брой с намерение да ги обмени в банката."Господинът, който е жертвата, се е придвижвал на територията на големия търговски център, отправил се е в района на едните от ескалаторите. Същият е бил ограден от лицата и в момента, в който е проявил максимална несъсредоточеност върху своите вещи, са успели да ги отнемат“, коментира пред bTV старши инспектор Витали Цветков, началник на група в сектор "Улична престъпност“ в СДВР.След като извършват кражбата, двете жени излизат от търговския център, а след това напускат града.Пострадалият мъж усеща, че е обран и подава сигнал още докато е в мола. Полицаите от сектор "Улична престъпност" и оперативния дежурен център на СДВР локализират автомобила, с който напускат двете жени. Задържани са в Русе - 5 часа след кражбата."При извършените процесуални действия близо 90% от сумата, която беше открадната, беше намерена в автомобила, в който се предвиждаха лицата“, посочва Витали Цветков.През декември и януари в София са извършени около 40 джебчийски кражби, като през изминалия месец полицията е разкрила около 70% от тях."Голяма част от извършителите на този тип престъпления не живеят на територията на България и се връщат в България за тези празници“, посочва още инспекторът.Парите са върнати на собственика им. А той написа благодарствено писмо на полицаите, разкрили престъплението.