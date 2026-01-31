Жени откраднаха от мъж близо 19 000 лева в столичен мол, заловиха ги в Русе
© bTV
"Господинът, който е жертвата, се е придвижвал на територията на големия търговски център, отправил се е в района на едните от ескалаторите. Същият е бил ограден от лицата и в момента, в който е проявил максимална несъсредоточеност върху своите вещи, са успели да ги отнемат“, коментира пред bTV старши инспектор Витали Цветков, началник на група в сектор "Улична престъпност“ в СДВР.
След като извършват кражбата, двете жени излизат от търговския център, а след това напускат града.
Пострадалият мъж усеща, че е обран и подава сигнал още докато е в мола. Полицаите от сектор "Улична престъпност" и оперативния дежурен център на СДВР локализират автомобила, с който напускат двете жени. Задържани са в Русе - 5 часа след кражбата.
"При извършените процесуални действия близо 90% от сумата, която беше открадната, беше намерена в автомобила, в който се предвиждаха лицата“, посочва Витали Цветков.
През декември и януари в София са извършени около 40 джебчийски кражби, като през изминалия месец полицията е разкрила около 70% от тях.
"Голяма част от извършителите на този тип престъпления не живеят на територията на България и се връщат в България за тези празници“, посочва още инспекторът.
Парите са върнати на собственика им. А той написа благодарствено писмо на полицаите, разкрили престъплението.
