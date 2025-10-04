Жертвите на водната стихия в "Елените" станаха четири!

© Булфото Четири станаха жертвите на водната стихия в курорта "Елените". Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на МВР.



Става въпрос за 58-годишна жена, обявена за издирване от съпруга си от Русия.



Тялото й е било затрупано от отломки.