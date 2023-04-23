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|Æåñòîêî è íå÷îâåøêî äúðæàíèå êúì êó÷å! Âèæòå êàêâî ñà ìó ïðè÷èíèëè!
Ãð. Âàðíà, ìåñòíîñò Ï÷åëèíà, óë. Êîñòà Öîíåâ 6, ñèâà êîîïåðàöèÿ íàä ÎÌÂ Ñìèðíåíñêè
Âñåêè äåí, ïî öÿë äåí, òîâà êó÷å ñòîè íà 50 ñì ïîâîä ïðåä àïàðòàìåíò. Íÿìà îñòàâåíà âîäà, íÿìà îñòàâåíà õðàíà. Ïúðæè ñå íà ñèëíî ñëúíöå, ñòîè ìîêðî íà ïðîëèâåí äúæä, òðåïåðè îò ñòóä ïðåç íîùòà. Ëàå ïî íÿêîëêî ÷àñà, èçìîðÿâà ñå, ñëåä êîåòî ïðîäúëæàâà äà ïëà÷å. Çàâúðçàíî å íà ïúò, ïî êîéòî âñåêè äåí æèâóùèòå â ñãðàäàòà ìèíàâàò ñ êîëèòå ñè êúì âúòðåøåí ïàðêèíã.
Ðàçáðàõ, ÷å ìúæ è æåíà æèâåÿò â òîçè àïàðòàìåíò. Íÿìà ãè ïðåç äåíÿ. Íÿìà ãè è â 1÷ ïðåç íîùòà. Íå çíàì êàê ñå êàçâàò èëè èçãëåæäàò. Ïî ðàçïîëîæåíèå íà âðàòèòå íà àïàðòàìåíòèòå âúâ âõîäà íà êîîïåðàöèÿòà, ïðåäïîëàãàì, ñòàâà âúïðîñ çà àïàðòàìåíò íîìåð 2, 3 èëè 4.
Îñòàâèõìå ìó âîäà. Íàõðàíèõìå ãî âå÷åðòà, ðàçõîäèõ ãî ñ ïîâîäà íà ìîåòî êó÷å, çàùîòî íåãîâèÿò ïîâîä å çàòèñíàò îò ïðîçîðåöà. Áåøå ñå ñòèñêàëî öÿë äåí.
×èñòà äóøà, êîÿòî ñå ñãóøè â ìåí, êîãàòî ÿ äîáëèæèõ, è íå èñêàøå äà ÿ îñòàâÿì îòíîâî ñàìà.
Ìîëÿ çà ñúâåòè êàê äà ïîñòúïÿ, îñâåí æàëáàòà, ùå áúäå ïîäàäåíà êúì ÁÀÁÕ.
Ìîëÿ, àêî íÿêîé ìîæå äà ïîìîãíå, äà ðàçáåðåì êîè ñà òåçè õîðà.
Ìîëÿ ãíóñíèòå ÷îâåøêè ñúùåñòâà äà ñïðàò äà ïðè÷èíÿâàò ïîäîáíè íåùà íà æèâîòíèòå.
2 ÷. ïðåç íîùòà å è êó÷åòî å âñå îùå òàì.
Íàäÿâàìå ñå èíñòèòóöèèòå äà ïðåäïðèåìàò ìåðêè è äà ñå íàìåðè òîïúë äîì è ëþáÿùè ñòîïàíè íà æèâîòèí÷åòî.
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