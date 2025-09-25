Новини
Жилищата ни по-скъпи от Букурещ и Рига
22:43 / 25.09.2025
© Sofia24.bg
София се намира на 97-о място по цени на имоти в сравнение с други 142 европейски града. Това показва сравнение на цените на квадратен метър за апартамент извън центъра на града към септември, направено от Добромир Ганев, от Национално сдружение "Недвижими имоти“ за "Телеграф“.

Поводът е ръстът на цените на жилищата у нас през второто тримесечие с 15,5 на сто на годишна база. Това ни поставя сред първите по поскъпване на имоти в еврозоната и Европа. На практика София изпреварва 45 европейски града по този показател.

След нас се нарежда по цени на имоти и столицата на северната ни съседка Букурещ, както и Рига. Според проучването средната цена на квадратен метър за жилища извън центъра на града е 2168 евро. За сравнение в Букурещ квадратен метър за имот извън централната част е 1827 евро, а в Рига е 1738 евро.

След София се нареждат и други български градове като Варна, Бургас и Пловдив, но и украински – Одеса и Лвов. Варна е на 124-то място с цена на имотите от 1639 евро, а Бургас и Пловдив са на 130-о и 132-ро място, като жилищата там са по 1430 евро.

Пред нас

Най-скъпи в Европа са жилищата в Цюрих, където квадратен метър имот извън центъра е 7 пъти по-скъп от такъв в София. Там жилищата се продават за 15 787 евро квадратния метър. В първата десетка са Лондон, Париж, Мюнхен и Осло. Берлин е на 23-то място, като там цената на квадратен метър е 5286 евро, а в Рим жилищата струват 3426 евро и се нарежда на 59 позиция.

Близки до цените в София са Будапеща, където в крайните квартали имотите струват средно 2950 евро, Белград – 2526 евро. В южната ни съседка Гърция пък по-близо до нашите цени са имотите в Солун, където квадратен метър се продава за 2440 евро. Атина е на 64-то място с 3230 евро. Много по-скъпи са и имотите в Хърватия, където цената в Загреб е 3104 евро, а в Сплит цените са на крачка от 4000 евро, и то за жилище в покрайнините.

Ръст

България се нарежда сред първите по ръст на цените на жилищата в ЕС. Според последните данни на Евростат преди нас по поскъпване на жилищата е само Португалия с 16,3 на сто. През първото тримесечие на тази година пък у нас увеличението при жилищата е с 15 на сто.

В същото време средното поскъпване на жилищата в Европа е 5,4 на сто, а у нас то е три пъти повече. С двуцифрено увеличение са жилищата в Испания, Хърватия, Нидерландия и Словакия.

Цените на недвижимите имоти в България ще продължат да нарастват и след присъединяването на страната към еврозоната, като няма основания да се очаква спад, а по-скоро може да се наблюдава забавяне в темпа на растеж в бъдеще.

Това заяви Добромир Ганев на имотна конференция. Основни фактори, които влияят върху пазара, са ръстът на доходите, ниските лихви по ипотечните заеми, нарастването на спестяванията на граждани и фирми, и конкретно за София - дефицитът при построените нови единици жилища спрямо увеличаващото се население на столицата в резултат на вътрешната миграция в страната.

Апартамент до Докторския паметник колкото 5 в "Ботунец"

Цените на жилищата в централната градска част или по-конкретно около Докторския паметник са пет пъти по-високи от тези в "Ботунец". Така с имот в центъра можеш да си купиш пет в крайния квартал. Сред най-скъпите квартали са "Иван Вазов“ и "Яворов“, където квадратът върви над 4100 евро. В "Изгрев“, "Изток“, "Гео Милев“ и "Дианабад“, както и "Оборище“, са между 3000 и 4000 евро.

На другия полюс или най-евтини освен в Ботунец са "Христо Ботев“, където цената е 791 евро, Челопеч, Бухово и Волуяк, където може да намерите имот за малко над 1000 евро на квадрат. Имотите близко до метрото или в кварталите "Овча купел“ и "Люлин“ са по 2100 евро, а в "Младост“ – 2400 евро.






