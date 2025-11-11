Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
©
"Недопустимо е държавата да допуска да се трови нацията,“ категоричен е Синапов и добави, че трябва да се поеме отговорност от контролните органи. По думите му е хубаво, че е констатирано, че 9500 тона фалшиво сирене са продадени в търговската мрежа, но лошото е, че е допуснато това да се случи и не е предотвратен процесът в зародиш. "Тук са на ход контролните органи, БАБХ, КЗК,“ които според него не си гледат добре работата, но са напълно наясно и виждат какво се случва в магазинната мрежа и в предприятията. "Няма кой знае колко млекопреработвателни предприятия, така че да не могат да бъдат контролирани. Трябва да се сложи единен стандарт и да спрем да тровим нашите потребители с такива фалшиви продукти, не само млечни, но и месни продукти.“
Според госта, ако има недостиг на сурова продукция, ако не могат българските производители да произвеждат такова количество, което е необходимо за мандрите, тогава трябва да се внася, "но да се внася по правила. Не да се внася излишъка, който в ЕС не го дават даже на животните, и ние да го преработваме“, като даде пример с това, че България е единственият вносител на дълбоко замразени меса в Европа.
Председателят на асоциацията алармира и за навлизането на украинските млечни продукти, които се внасят според него без мита и без какъвто и да е било контрол, като заливат и подбиват цените в цяла Европа. "Обществото трябва да се събуди веднъж завинаги. Трябва да си защитим националните интереси. Ние, земеделците, като работещи хора в България, в момента сме подложени с този бюджет на силен удар. Много голяма част от нас ще приключат – вдигане на осигуровки, вдигане на данъци,“ каза той и попита докога работещи хора в България ще работят, за да издържат една неработеща бюрокрация.
Още от категорията
/
Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
20:56
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
20:19
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
19:45
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
18:47
Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умира, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави Мая да умира в мъка
13:49
Проф. Кирил Топалов: Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността
10.11
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
10.11
Ангел Джамбазки: Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор
10.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.