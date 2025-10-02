ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жребият за Европейското по волейбол ще се тегли в събота
Жребият ще се проведе на 4 октомври в Бари, Италия от 21:45 часа българско време, а континенталният шампионат ще се проведе в периода 10-26 септември 2026 г.
Към момента България е заявила "Двореца на културата и спорта" във Варна, но при прибирането на волейболните ни национали от Филипините президентът на федерацията Любо Ганев заяви, че не е изключено София да получи домакинството си заради по-големия капацитет на "Арена София".
Европейското първенство ще има 24 участника - домакините България, Румъния, Финландия, Италия; действащият европейски шампион Полша, Словения, Франция, Нидерландия, Сърбия, Украйна, Германия, Португалия, Дания, Белгия, Чехия, Естония, Швейцария, Гърция и Словакия, Латвия, Турция, Израел, Швеция и Република Северна Македония.
Отново в Бари ще се изтегли и жребият за Европейското при жените, което ще се състои между 21 август и 6 септември, а страните домакини са - Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. България ще бъде сред участниците, заедно със Сърбия, Нидерландия, Италия, Полша, Франция, Украйна, Словакия, Германия, Белгия, Словения, Черна гора, Испания, Гърция, Хърватия, Румъния, Унгария, Португалия, Латвия, Австрия и четирите държави домакини.
