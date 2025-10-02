Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Жребият за Европейското по волейбол ще се тегли в събота
Автор: Лъчезар Тодоров 14:16Коментари (0)102
© fb//volleyBUL.official
Българският национален отбор по волейбол за мъже ще научи съперниците си на Европейското първенство през 2026 г. тази събота. Именно тогава ще се тегли жребият за надпреварата, на която сме съдомакини с Италия, Румъния и Финландия. Финалната фаза на състезанието ще бъде в Италия, която ни победи на финала на приключилото миналата седмица Световно първенство.

Жребият ще се проведе на 4 октомври в Бари, Италия от 21:45 часа българско време, а континенталният шампионат ще се проведе в периода 10-26 септември 2026 г.

Към момента България е заявила "Двореца на културата и спорта" във Варна, но при прибирането на волейболните ни национали от Филипините президентът на федерацията Любо Ганев заяви, че не е изключено София да получи домакинството си заради по-големия капацитет на "Арена София".

Европейското първенство ще има 24 участника - домакините България, Румъния, Финландия, Италия; действащият европейски шампион Полша, Словения, Франция, Нидерландия, Сърбия, Украйна, Германия, Португалия, Дания, Белгия, Чехия, Естония, Швейцария, Гърция и Словакия, Латвия, Турция, Израел, Швеция и Република Северна Македония.

Отново в Бари ще се изтегли и жребият за Европейското при жените, което ще се състои между 21 август и 6 септември, а страните домакини са - Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. България ще бъде сред участниците, заедно със Сърбия, Нидерландия, Италия, Полша, Франция, Украйна, Словакия, Германия, Белгия, Словения, Черна гора, Испания, Гърция, Хърватия, Румъния, Унгария, Португалия, Латвия, Австрия и четирите държави домакини.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
Шахматни състезания
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Серия от трусове в Турция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: