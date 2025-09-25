Жълт и оранжев код са в сила за 26-ти септември

© Жълт код за силен вятър е обявен в области Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, където поривите ще достигнат до 80 км/ч. Вълнението на морето остава високо, а по Южното Черноморие и ще се усили. Там е обявен оранжев код за вълнение до 5 бала, съобщават от НИМХ.



През следващото денонощие облачността ще бъде предимно значителна. На места в Западна България, както и крайните югоизточни райони предстоят валежи. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните - между 18° и 23°.



През почивните дни облачността остава значителна и на отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони предстоят слаби валежи.



Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България - временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя очакваме минимални между 7° и 12° и максимални - между 16° и 21°. През повечето дни от новата седмица изгледите са за предимно облачно време. В понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места в цялата страна, а към вторник и сряда слаби превалявания ще има само на отделни места.