|Жълт код е обявен за Русе утре, ще духа!
Утре облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до около 28°-30° в юг-югозападните, за София - около 25°.
В планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
За част от страната за утре е обявен жълт код заради очакван силен вятър. Ще духа силен вятър от изток-североизток с пориви до 20-22 m/s в Русе и областта.
