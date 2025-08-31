Новини
Жълт код за опасно време в неделя
Автор: Ваня Кузманова 08:54Коментари (0)202
© НИМХ
Жълт код за опасно време в няколко области. Валежите ще бъдат интензивни, има риск и от градушки, сочи прогнозата на НИМХ.

Днес с преминаването на студен атмосферен фронт през страната, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България до 32°-33° в източните райони, в София - около 25°.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, след обяд от югозапад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен и силен южен вятър, който преди обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно след обяд и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Още по темата: общо новини по темата: 659
31.08.2025 Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
30.08.2025 Туристи в Гърция осъмнаха без автомобила си
30.08.2025 Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
30.08.2025 Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
30.08.2025 Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха – го оцениха
30.08.2025 НИМХ предупреди жителите на 10 области в страната
