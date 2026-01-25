Жълт код за поледици в Монтана, София, Перник и София област, сочи прогнозата на НИМХ.Днес ще бъде облачно. До обяд в равнините и низините ще се задържи мъгливо. На отделни места в западната част от страната ще има ръмеж и опасност за поледица. Около обяд в източните и южните райони, а също така и на места на север от планините ще се появи южен вятър, който след обяд ще е и умерен и ще доведе до подобрение на видимостта в тези райони. Все още в Дунавска равнина и Горнотракийската низина ще има намалена видимост и мъгла. Привечер и в началото на нощта срещу понеделник слаби превалявания от дъжд ще има в югозападните райони. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 3° и 8°, по-високи в източните райони и на места на север от планините – до 12°, а в районите с по-трайна мъгла – около 0°, за София - около 6°.В планините ще бъде облачно. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер и през нощта срещу понеделник в планините от Югозападна България и Родопите ще има превалявания от дъжд, по високите части – от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има намалена видимост, която след обяд ще се подобрява. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.