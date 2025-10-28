ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт код за силен вятър в Русе
© НИМХ
Почти за цялата страна е обявен жълт код — този път не заради очаквани валежи от дъжд, а заради силен вятър. Зелен код е в сила само за областите Перник, Кюстендил, Монтана, Пловдив, Габрово, Велико Търново и Сливен.
Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, а в сутрешните часове по южното крайбрежие и видимостта ще е намалена. На отделни места по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. По-късно следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Още от категорията
/
Край на дяловото разпределение на топлоенергията в сметките ни за парно – съдът на ЕС каза, че е незаконно
27.10
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
27.10
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Силното земетресение в Турция се усети в много градове в България...
22:54 / 27.10.2025
Радев: Докато не отстраним модела на задкулисие и липсата на отго...
21:50 / 27.10.2025
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим...
21:06 / 27.10.2025
Синоптикът Анастасия Стойчева каза какво ни чака през ноември
20:28 / 27.10.2025
Автобус, превозващ работници от "Мини Марица-изток", надвисна над...
19:50 / 27.10.2025
Съюзът на артистите в България: Действията на отделни лица, незав...
19:37 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.