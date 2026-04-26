Обявен е жълт код в цяла Северна България за днес.

Ще е слънчево и ще духа умерен, а около и след обяд в Дунавската равнина, Добруджа и Лудогорието и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 23°. Това съобщават от НИМХ, предава ФОКУС.

В планините ще пече слънце, в следобедните часове продружено от незначителна купеста облачност. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черномориeто ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.