Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Автор: Екип Ruse24.bg 12:52Коментари (0)78
© NOVA
Журналистът от Factcheck.bg Иван Радев алармира в ефира на NOVA за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете. Какво обаче показва проверката на фактите и как да отсеем истината в мрежата?

Публикациите с призив за набиране на пари за дете на име Даниел, което се лекува от рядко онкологично заболяване, са част от онлайн схема за измама, посочват от сайта. Кампанията не предоставя медицински документи и не използва официална банкова сметка.

Публикациите са спонсорирани, като целта е да предизвикат състрадание и да наберат повече финансови средства. Парите се насочват към сайт с неясен произход, а дарителската кампания оперира не само в България, но и в още няколко европейски страни.

В средата на август кампанията за събиране на средства рязко беше прекратена без никаква информация за състоянието на детето, а Facebook страницата – изтрита. Отскоро спонсорираните постове отново са активни и набирането на средства започна отначало. Това породи редица въпроси за достоверността на кампанията.

Проверката показа, че сайтът на кампанията е създаден едва преди няколко месеца – през март 2025 г., а Facebook страницата – на 1 юли тази година. В уеб сайта е представена само каузата на Даниел, но не и доказателства, че дете с подобно онкологично заболяване съществува. Домейнът е регистриран на името на неправителствена организация във Флорида, но чрез проверка с Google Earth се установи, че на посочения адрес има обикновена къща. Организацията няма публикувани отчети, нито прозрачност за събраните до момента средства. На този адрес има вписани още 35 фирми.

EIN номерът пък е недействителен, а това буди допълнителни съмнения, тъй като Employer Identification Number е федералният данъчен номер в Съединените щати, който служи за идентификация на фирми, неправителствени организации, фондации и други.






