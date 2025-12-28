По данни на Агенция "Пътна инфраструктура“ метеорологичната обстановка в страната е типична за зимния сезон. Температурите са в интервала от -8°С до +3°С, като времето е предимно ясно. Вятър духа в почти всички области, а пътните настилки са основно мокри, като на усойните места има частични заледявания. Пътищата са проходими при зимни условия.На места е отчетена намалена видимост поради мъгла. В област Велико Търново тя е гъста, с видимост между 50 и 100 метра. В района на Кюстендил видимостта е до 150 метра, а в Перник има мъгла в участъка Извор – Друган.Въвежда се временна забрана за движение на товарни моторни превозни средства над 12 тона, включително състави с ремаркета и полуремаркета, по автомагистралите "Тракия“, "Струма“ и "Хемус“ в участъка от София до пътен възел "Дерманци“.За посока Бургас, Благоевград и Варна ограничението важи на 30 декември 2025 г. от 14:00 до 20:00 часа, а за посока София – на 4 януари 2026 г. от 12:00 до 20:00 часа. Забраната не се отнася за специализирана пътна помощ.По автомагистралите "Хемус“ и "Струма“ ограниченията не важат за автобуси, превозващи пътници, както и за превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала "Тракия“ изключение е предвидено за обществен превоз на пътници, а в посока София – и за превози на опасни товари в участъка между пътен възел "Ихтиман“ и пътен възел "Вакарел“.По преценка на водачите, по време на забраните могат да се използват обходни маршрути по други републикански пътища, при спазване на действащата организация на движение.По автомагистрала "Тракия“ в област София движението в района на Мухово,в посока Бургас, се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на участък в аварийната лента.В област Сливен има временни ограничения заради почистване на водостоци и окопи, а в област Бургас движението в посока София е с ограничена скорост до 90 км/ч поради ремонтни дейности.По автомагистрала "Хемус“ в област София са въведени ограничения на скоростта до 90 км/ч, като тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента поради състоянието на настилката. В тунел "Топли дол“ е въведена временна организация на движението с промени в лентите. В областите Ловеч, Шумен и Варна има участъци с ограничено или променено движение заради ремонтни дейности и монтаж на пътни съоръжения.По автомагистрала "Струма“ в област Перник движението в посока София се осъществява с повишено внимание заради аварийни дейности по почистване на откоси, като част от лентите са временно затворени.По автомагистрала "Марица“ в област Хасково движението към ГКПП "Капитан Андреево“ е ограничено в една лента с намалена скорост до 50 км/ч заради компрометирана дилатационна фуга.По автомагистралите "Черно море“ и "Европа“ към момента няма въведени ограничения.Няколко планински прохода остават напълно затворени за движение, сред които "Върбишки“ и "Златишки“, със срок целогодишно. Част от проходите са отворени за всички моторни превозни средства, докато в други са въведени ограничения за тежкотоварни автомобили над определен тонаж. Сред тях са "Троянски“, "Котленски“, "Петрохан“, "Вратник“, "Дюлински“, "Пампорово“, "Твърдишки“ и "Шипка“, където действат специфични забрани за товарни автомобили и теглене на ремаркета в зимния период.АПИ апелира водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с пътните условия, въведените ограничения и пътната сигнализация, както и да подготвят автомобилите си за движение при зимни условия.