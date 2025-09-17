ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Злато на стойност близо 79 хил. лева задържаха на МП "Лесово"
Превозното средство с чужда регистрация пристига на МП "Лесово" на 14.09.2025 г. на входящо трасе в страната по маршрут от Турция за Румъния. В автомобила са пътували семейство мъж и жена - турски граждани. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране. При последвалата митническа проверка, инспекторите откриват в дамската чанта на жената полиетиленови пликове с десетки недекларирани бижутерийни изделия – пръстени, гривни, обеци, колиета, както и 3 монети от жълт метал. Според извършената експертиза от вещо лице, изделията с общо тегло 510 грама са изработени от злато и са на стойност 78 574.90 лева.
Контрабандните златни изделия са иззети. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.
Само от началото на годината митническите служители на МП "Лесово" са задържали близо 19 кг контрабандни златни изделия. Те са били укрити в личен багаж, в дрехи и по телата на водачи на превозни средства и пътници. Най-големият случай е от месец март, когато по тялото и в обувките на водач на товарен автомобил бяха открити рекордните 14.266 кг златни отливки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: