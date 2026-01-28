Благородните метали отчетоха силно движение през последните 24 часа, като цената на златото достигна нива над 5 300 щатски долара за тройунция, а среброто се изкачи до 116 щатски долара за унция. Ръстът идва на фона на отслабването на щатския долар и засиленото търсене на сигурни активи в условията на глобална икономическа и геополитическа несигурност.Само за последния месец цената на среброто е нараснала с близо 40%, докато златото отбелязва около 17% ръст за същия период. В рамките на последните 24 часа движението е по-умерено, но отчетливо предвид краткия срок – около 4,5% при златото.Зад рязкото движение стои комбинация от няколко ключови фактора. На първо място е осезаемото отслабване на щатския долар, който достигна най-ниските си нива от близо четири години, докато еврото се засили значително спрямо долара, подкрепяйки цените на благородните метали. Паралелно с това се наблюдава продължаващо изтегляне на капитали от държавни облигации, въпреки по-високите им доходности, което е сигнал за повишено недоверие към дълговите пазари. Инвеститорите все по-осезаемо се оттеглят от рискови активи и насочват капитали към физически активи със защитна функция, като злато и сребро, на фона и на очакванията за по-меки парични условия в САЩ, които допълнително оказват натиск върху долара."Наблюдава се известно засилване от страна на продавачите, но въпреки това покупките продължават да са повече от обратното изкупуване. Общият баланс остава в полза на купувачите, като активността се движи на сходни нива с тези от декември, без резки отклонения“, коментира Макс Баклаян от Тавекс.Той допълва, че годината започва със стабилно и устойчиво търсене на злато, като интересът се запазва на нивата от края на миналата година. "Основната мотивация при покупките остава търсенето на сигурност и защита на спестяванията, а не краткосрочна спекулация. Златото продължава да се възприема като надежден актив за дългосрочно съхранение на стойност в условията на несигурна икономическа среда“, посочва Баклаян.