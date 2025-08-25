Новини
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса са част от темите на изпитите по профилиращ предмет
Автор: Илиана Пенова 17:50Коментари (0)33
©
Значението на транспортните връзки за развитието на страната, осигуряването на кадри за пазара на труда, облагородяването на паркови пространства. По тези и други теми разсъждаваха днес учениците, които се явиха на държавен изпит по профилиращ предмет или на изпит по професия. И на тази изпитна сесия младежите имаха възможност да работят над практически казуси и въпроси.

На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност.

Бъдещите строителни техници анализираха видовете канализационни системи в населените места, описваха трасирането на мрежата, типовете отпадъчни води и тръби. Младите специалисти трябваше да се погрижат и за осигуряването на изцяло безопасни и здравословни условия на работа при монтажните дейности.

Озеленителите, които изучават специалност "Парково строителство и озеленяване“, имаха за задача да опишат обзавеждането на паркови пространства. Те разсъждаваха върху видовете парково осветление, за подготовката на фиданките за засаждане, за различните съдове за цветя и стилове на аранжиране.

Върху организиране на туристическо пътуване с железопътен транспорт работиха учениците, които са избрали специалност "Организация на туризма и свободното време“.

На изпита по профилиращ предмет по география и икономика младежите анализираха значението на моста "Нова Европа“ над река Дунав, по-известен като "Дунав мост 2“, за транспортната свързаност и икономическото развитие на България. Учениците трябваше да формулират теза, която да бъде подкрепена с конкретни аргументи, а след това да направят и извод.

По предприемачество учениците търсиха решение за недостига на работна ръка за дестилерия, която произвежда розово масло в България. Те обмисляха и изчисляваха два варианта за справяне с предизвикателството – с колко процента да увеличат заплатите на настоящите служители, както и какви бъдещи работници да наемат за розобера.

По биология и здравно образование зрелостните разсъждаваха за терморегулацията на човешкия организъм в състояние на физическо натоварване. На изпита по философия писаха есета за спецификата на моралната преценка и предразсъдъците.

На днешните матури бяха анулирани две изпитни работи поради опит за преписване.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
