В студиото на "Събуди се" актьорът Владимир Зомбори заяви категоричната си позиция относно предстоящите избори. "Задължително ще упражня правото си на глас, защото това е едно от най-важните неща, които човек трябва да свърши като част от някакво общество. Това е неговият дълг", сподели той. Зомбори допълни, че дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината".Актьорът коментира и професионалните си успехи, сред които е номинацията за наградата "Златен Кукерикон" за превъплъщението му в образа на Зоро. "Бях много приятно изненадан. За мен е голямо удоволствие, че се радваме на пълни салони и на много добра обратна връзка от публиката. Това за мен е най-голямата награда", посочи той.Зомбори разказа за трудностите по време на предишното представяне на мюзикъла "Зоро" в НДК, когато е играл със "сериозна бактериална инфекция на ларинкса". По думите му спектакълът е преминал успешно благодарение на доверието в колегите му от Опера Русе. "Бях сигурен в тяхната сила и в тяхната подкрепа и това се случи на 100%", обясни актьорът.