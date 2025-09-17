Новини
Зорница Илиева: Амбициите на Турция за глобална сила се простират най-вече върху региона на Близкия изток
Автор: Цоня Събчева 22:31Коментари (0)0
© Фокус
Срещата в Доха, на която присъстваха 60 лидери на ислямски страни, е своеобразен опит на арабските страни да намерят най-добрия начин за запазване на баланса между зависимостта им от САЩ и да запазят лицето си като защитници на мюсюлманския и на арабския свят, в случая в лицето на палестинския народ. А амбициите на Турция за глобална сила се простират най-вече върху региона на Близкия изток. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ международният анализатор Зорница Илиева.

Последните изявления на Ердоган и външния му министър Фидан на форума на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество в Доха са показателни с широкия отзвук, който предизвикват в Европа във връзка с политиката й за избистряне на позициите си спрямо Израел заради събитията в Газа. "Ердоган и неговото управление от десетилетия е в полза на т.нар. Палестински въпрос. На срещата в Доха Ердоган в прав текст посочи, че Турция е в състояние да предложи своите военни възможности, за да може да се даде отговор на агресивната експанзионистична политика на Израел,“ посочи анализаторът и добави, че за първи път на такъв форум се използват много силни изрази, като "кървава баня“ и "геноцид“ по отношение на Израел. Целта на Натаняху по думите на Фидан не е унищожаването на дейците на "Хамас“, целта им е създаването на Велик Израел и "Израел да може да обезличи, раздели и постави в слаби позиции страните, които се намират около него, да провали преговорите, които се извършват с "Хамас“ за спиране на военните действия в Газа“. В крайна сметка балансът е запазен, тъй като "в приетата декларация от 25 точки в Доха, след всички много възторжени слова за арабска, мюсюлманска солидарност, в крайна сметка не доведоха до този резултат, който може би гражданите на тези арабски страни са очаквали – твърдата позиция и взимане на конкретни мерки по отношение на Израел.“

По думите на Илиева районът на Близкия изток е изключително важен за Турция не само заради Палестинския въпрос и носталгията им по Османската империя, но и заради изключително актуалния Кюрдския въпрос. Така че с изключително гъвкава политика Ердоган успява да балансира много успешно между САЩ и Изтока, откъдето днес излезе официалната декларация на Китай, които остро осъждат сухопътната операция на Израел в Газа – нещо, което до този момент не беше правено. "Това вече говори, че условията, в които ще трябва от тук нататък да действа Нетаняху и съответно САЩ, са по-различни,“ посочи тя и обясни, че общественото мнение в света е променено и то не е в полза на Израел.

