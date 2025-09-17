ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Зорница Илиева: Амбициите на Турция за глобална сила се простират най-вече върху региона на Близкия изток
Последните изявления на Ердоган и външния му министър Фидан на форума на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество в Доха са показателни с широкия отзвук, който предизвикват в Европа във връзка с политиката й за избистряне на позициите си спрямо Израел заради събитията в Газа. "Ердоган и неговото управление от десетилетия е в полза на т.нар. Палестински въпрос. На срещата в Доха Ердоган в прав текст посочи, че Турция е в състояние да предложи своите военни възможности, за да може да се даде отговор на агресивната експанзионистична политика на Израел,“ посочи анализаторът и добави, че за първи път на такъв форум се използват много силни изрази, като "кървава баня“ и "геноцид“ по отношение на Израел. Целта на Натаняху по думите на Фидан не е унищожаването на дейците на "Хамас“, целта им е създаването на Велик Израел и "Израел да може да обезличи, раздели и постави в слаби позиции страните, които се намират около него, да провали преговорите, които се извършват с "Хамас“ за спиране на военните действия в Газа“. В крайна сметка балансът е запазен, тъй като "в приетата декларация от 25 точки в Доха, след всички много възторжени слова за арабска, мюсюлманска солидарност, в крайна сметка не доведоха до този резултат, който може би гражданите на тези арабски страни са очаквали – твърдата позиция и взимане на конкретни мерки по отношение на Израел.“
По думите на Илиева районът на Близкия изток е изключително важен за Турция не само заради Палестинския въпрос и носталгията им по Османската империя, но и заради изключително актуалния Кюрдския въпрос. Така че с изключително гъвкава политика Ердоган успява да балансира много успешно между САЩ и Изтока, откъдето днес излезе официалната декларация на Китай, които остро осъждат сухопътната операция на Израел в Газа – нещо, което до този момент не беше правено. "Това вече говори, че условията, в които ще трябва от тук нататък да действа Нетаняху и съответно САЩ, са по-различни,“ посочи тя и обясни, че общественото мнение в света е променено и то не е в полза на Израел.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 508
|предишна страница [ 1/85 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: