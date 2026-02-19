Спорът, който съществува в Турция между държавата и религията не е от вчера. Европеизацията на Турция започва още с реформите на Кемал Ататюрк. Опозиционните парти в Турция днес са светски партии и не могат да приемат, че се упражнява натиск върху хората, които имат светски вид или настроение. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радиомеждународният анализатор Зорница Илиева във връзка с онлайн манифест на турски интелектуалци с обвинения срещу правителството за талибанизиране на страната."Това принуди турския президент Ердоган да събере валиите на провинциите в Турция, като даде ясно да се разбере, че по никакъв начин няма да допусне да се разедини турският народ, турските граждани, точно по време на свещения им празник Рамазан", каза Илиева."Те са разединени. Те в момента страдат не само от високите цени и ниската покупателна способност, но и от това, че чрез създадени държавни институции, като Дианет, тези религиозни въпроси се намесват пряко в живота на хората", каза тя, пояснявайки, че този Дианет влияе дори и извън границите на Турция чрез т.нар. мека сила, като така се опитва да влияе на населението в държавите, които са били в границите на Османската империя."В момента правителството на Турция, което не е признало режима на талибаните в Афганистан, но провежда разговори за установяване на контакти. Посолството на Турция в Афганистан, което не е затворено, продължава своята дейност. Всичко това страшно много притеснява турските граждани, които са светски ориентирани. Те казват: "Ние знаем какви са правилата на шериата, не го искаме в Турция. Това е натиск върху жените, това е липсата на права на жените, на младите хора, които се лишават от образование и това не искаме да бъде допуснато в Турция". Затова реагират този път някак си много и остро, и в същото време му се дава гласност", каза тя.По нейни думи в социалните мрежи се чуват мнения, че тези напъни да бъде талибанизирана Турция се осъществяват под натиска на САЩ."Кметът на Истанбул, който в момента е в затвора, е заплашен от доживотен затвор. Неговите привърженици, които са светски настроени хора, реагират по този начин чрез подписи на този манифест. Просто обръщат внимание не само на гражданите в Турция, а и зад граница, че те няма да приемат този начин на управление на страната. Ердоган дойде на власт през 2002 година, чрез така наречения Умерен Ислям. В дадени моменти обаче той създаде такива условия, че светски настроените хора се чувстват като престъпници", обясни тя."Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не само, че трудно се прикрива, но който създава едно затишие, което не се знае как ще избухне", каза Илиева.