Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Зорница Русинова: Хората да не си обменят парите преди 1 януари
Автор: Цоня Събчева 12:19Коментари (0)76
©
По повод въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., Икономическият и социален съвет предприе организация на поредица от кръгли маси в страната, които дават отговори и практически съвети.

"Целта на тези срещи е да се даде конкретна, точна и ясна информация, така че хората да имат яснота какво им предстои през следващите месеци до края на годината, така и от януари следващата година", това каза в обзорното предаване "Метроном" на Радио "Фокус" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова. 

"Това, което най-много вълнува гражданите е кога и къде трябва да се обменят средствата, какво е предвидено за по-уязвимите и по-възрастните хора от населението ни. Малкият и средният бизнес също имат конкретни въпроси. Това е и причината Икономическият и социален съвет да направи кампания в три града. Започваме в Казанлък от 25 септември", допълни тя. 

"Ние влизаме в ролята на експерти, които от една страна дават конкретна информация, но и хора, които задават въпроси към институциите, които присъстват на тези срещи", каза Русинова. 

Председателят на Икономическия и социален съвет препоръчва на хората да не бързат да обменят парите си преди 1 януари, тъй като банките все още имат такси и комисионни.

"Хората , които получават социални плащания като пенсии и обезщетения за безработица, да не доверяват на никого и да не подписват нищо, тъй като не се налагат промени, те ще започнат да получават своите средства в евро след 1 януари. Както и всички договорни отношения автоматично се променят", допълни още Зорница Русинова.

Освен това според нея институциите са готови за въвеждането на еврото.

"Част от проверките, които бяха направени в последните месеци, показват готовността им. Навсякъде, където се срещаме с местните власти се вижда, че общините са синхронизирали информационните си системи", каза Русинова. 

"Бих посъветвала всеки на своето ниво, в града, в който живее и предлага услугите си, да се обърне към хората с отговори, да дава разяснение, за да се спрат вече притесненията и страховете", добави тя.

Зорница Русинова говори още и по отношение на стопанския живот. "Не еднократно сме казвали колко огромни са транзакционните такси, които бизнесът ще спечели. Имаме примери със страни като Литва, Латвия, Естония и Хърватска как се увеличават доходите", каза председателят на Икономическия и социален съвет.

Още по темата: общо новини по темата: 1491
20.09.2025 »
19.09.2025 »
19.09.2025 »
19.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/249 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
19:37 / 19.09.2025
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
21:03 / 19.09.2025
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
22:51 / 19.09.2025
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
21:25 / 19.09.2025
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
16:05 / 19.09.2025
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
17:14 / 19.09.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Поскъпване на хранителните продукти
Изкуствен интелект
Водна криза
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: