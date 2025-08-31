ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Зов за помощ: Нека помогнем на Красимира да бъде с децата си
Екипът ни публикува зова й за помощ без редакторска намеса:
"Здравейте, добри хора,
Казвам се Красимира. Аз съм просто една майка. На 38 години съм и най-голямата ми мечта е да мога да бъда до децата си – дъщеря ми и синът ми – да ги прегърна всеки ден, да ги виждам как растат, да им бъда опора, както само една майка може.
Но днес се боря – не просто със страх, а с нещо много по-сериозно. Сърцето ми… отказва. Имам вече два имплантирани 2 апарата – пейсмейкър и loop recorder. От една година получавам тежки, животозастрашаващи камерни аритмии. Лекарите казват, че имам нужда от още една "машинка" – кардиовертер-дефибрилатор, която би могла да спаси живота ми в най-тежките моменти. Имам и увредена митрална клапа, която също в даден момент ще трябва да се смени.
Всички тези проблеми не търпят отлагане. Състоянието ми е нестабилно – сърцето ми може да спре буквално всеки момент. А времето, което губя в търсене на решение в България, ме отдалечава от децата ми… от живота.
Тук, в нашата страна, всичко се случва бавно. Лекарите са на различно мнение, няма яснота, няма план. А аз нямам време за губене. Нямам право да чакам.
Затова взех тежкото, но единствено възможно решение – да замина за Германия, където екип от специалисти ще направи всички необходими изследвания и ще изготви конкретен план за лечение. Това ми дава надежда. За прегледи, ЯМР на сърцето, електрофизиологично изследване, ехокардиография, кръвни изследвания и болничен престой ще са нужни около 25 хиляди евро. След това ще се знае каква точно интервенция ще е нужна и колко ще струва.
Прегледите са планирани за средата на юли. Дотогава трябва да събера сумата. Всяко дарение, всяка споделена дума, всяка протегната ръка – за мен означава живот.
Моля ви… помогнете ми да остана до децата си. Те имат нужда от мен. А аз – от вас.
Благодаря ви от сърце,
Красимира"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:45 / 29.08.2025
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
19:12 / 29.08.2025
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
13:08 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: