Зърнопроизводителите очакват слаба реколта от слънчоглед и царевица

© Продължаващата суша и рекордно високите температури отново заплашват зърнопроизводството у нас. Земеделците очакват значително по-слаба реколта от слънчоглед и царевица, като прогнозите сочат ниски добиви.



"Жътвата от слънчоглед започна почти в цялата страна. Добивите варират между 100 и 200 килограма, дори на места има и под 100 килограма добив. При царевицата едва следващите седмици ще стартира, но там очакванията са за доста ниска реколта. В някои региони на страната въобще няма да има нищо като добив. Много от колегите дори си лажираха това, което бяха засели. В други региони може би около 200-300 килограма ще се движи добива от декар", каза Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, пред БНТ.



Нивата на реколтата остават сходни с предходната година.



"С предходната година, ако ги сравняваме, може би ще се движим на идентични нива. Това обаче въобще не е средното ниво за страната, нито за всеки един регион. В последните може би над 10 години, такива две поредни години не е имало с такава сериозна суша", коментира Илия Проданов.